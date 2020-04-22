Коронавирус ЕС одолжит Украине беспрецедентную сумму на борьбу с коронавирусом

2020-04-23 13:43 279
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Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 млрд 200 млн евро поддержки во время пандемии Covid-19, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС - это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", - заявил Владимир Зеленский.

Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. В свою очередь Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы.

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"Когда это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий.

Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020-го или первой половине 2021 года.

Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда ", - добавили в пресс-службе.

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