Коронавирус Кабмин установил размер пособий на время карантина

2020-04-22 17:30 90

Пособие по частичной безработице на период карантина установлено в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты.

Правительство на заседании в среду, 22 апреля, установило размер пособия по частичной безработице на период карантина. Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"Правительство установило пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты", - написал он.

При этом в случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами Центра занятости, а в других случаях работодателем (кроме лиц, работающих по совместительству).

"Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина; работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности; работодатель не может расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты", - рассказал Гончаренко.

Также Кабмин увеличил с двух до трех месяцев возможную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг получателями льгот и субсидий.

Установлено, в частности, что жилищная субсидия не будет назначаться, если подразделениями социальной защиты получена информация о наличии просроченной задолженности более трех (ранее двух) месяцев по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, правительство поддержало проект постановления по вопросу социальной поддержки семей с детьми.

Предлагается три программы поддержки:

1. Предоставлять финансовую помощь на каждого ребенка физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к 1 и 2 группам плательщиков единого налога, которые не используют наемный труд и являются плательщиками ЕСВ. Предлагается на каждого ребенка до достижения им 10-летнего возраста оказывать помощь в размере прожиточного минимума;

2. Для граждан, потерявших работу или которые не имеют возможности трудоустроиться во время карантина, упростить для них доступ и предоставить возможность получить государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, которая предусматривает доплату на каждого ребенка. Размер такой помощи может составлять в среднем 3000 грн;

3. Усилить программу субсидий на оплату ЖКУ в части переназначения субсидий. Предлагается увеличить с 2 до 3 месяцев срок для возможной просрочки оплаты.

Следовательно, чиновники поддержали проект постановления с доработкой в трехдневный срок.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как уберечься от коронавируса