Коронавирус Очковтирательство и показуха: Лукашенко прокомментировал ношение масок

2020-04-22 18:00 213

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал глупостью ношение защитных масок в школах из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко заявил, что все, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, занимаются "очковтирательством и показухой".

"Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят. Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят", - отреагировал президент Беларуси на информацию о введении защитных мер в школах страны.

Вместе с тем он отметил, что решение о возобновлении учебного процесса в школах принималось после анализа эпидемиологической ситуации в стране.

"ОРВИ у нас уже почти на нуле... Что касается этого вируса: оценивая все, изучая мнения, докладывали мне. Я принял решение, что надо начинать ходить в школу и учиться", - заявил Лукашенко.

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