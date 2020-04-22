Коронавирус Очковтирательство и показуха: Лукашенко прокомментировал ношение масок

2020-04-22 18:00 213
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал глупостью ношение защитных масок в школах из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко заявил, что все, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, занимаются "очковтирательством и показухой".

"Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят. Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят", - отреагировал президент Беларуси на информацию о введении защитных мер в школах страны.

Вместе с тем он отметил, что решение о возобновлении учебного процесса в школах принималось после анализа эпидемиологической ситуации в стране.

"ОРВИ у нас уже почти на нуле... Что касается этого вируса: оценивая все, изучая мнения, докладывали мне. Я принял решение, что надо начинать ходить в школу и учиться", - заявил Лукашенко.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как уберечься от коронавируса

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Врач прокомментировала вероятность длительного инкубационного периода коронавируса

2020-03-17 22:30 2001

НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке

2020-03-10 21:00 1434

Гончарук прокомментировал слухи о своей отставке

2020-02-26 18:00 1110

Лавров прокомментировал заявления о новой нормандской встрече

2020-02-17 18:00 1446

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украинские школьники будут учиться дистанционно до конца мая

2020-04-22 21:00 1224

видео "Это хаос". Зеленский хочет сократить количество правоохранительных структур в Украине

2020-04-22 19:30 243

Ученые обнаружили коронавирус в слезах

2020-04-22 19:00 210

Шмыгаль предложил семьям прожить месяц на 16 тысяч грн на карантине: "Этого достаточно"

2020-04-22 18:30 234
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Украинские школьники будут учиться дистанционно до конца мая 2020-04-22 21:00 1224
видео "Это хаос". Зеленский хочет сократить количество правоохранительных структур в Украине 2020-04-22 19:30 243
Ученые обнаружили коронавирус в слезах 2020-04-22 19:00 210
Шмыгаль предложил семьям прожить месяц на 16 тысяч грн на карантине: "Этого достаточно" 2020-04-22 18:30 234

Лента

21:00 Украинские школьники будут учиться дистанционно до конца мая
20:30 Выплаты молодым учителям приостановлены из-за изменений в бюджете - МОН
видео 20:00 Война, зарплаты и перезагрузка МВД: главные тезисы Зеленского в фильме о годе президентства
видео 19:30 "Это хаос". Зеленский хочет сократить количество правоохранительных структур в Украине
19:00 Ученые обнаружили коронавирус в слезах
18:30 Шмыгаль предложил семьям прожить месяц на 16 тысяч грн на карантине: "Этого достаточно"
18:00 Очковтирательство и показуха: Лукашенко прокомментировал ношение масок
17:30 Кабмин установил размер пособий на время карантина
17:00 Германия начинает тестировать на людях вакцину от коронавируса
16:30 В Украине презентовали цифровые паспорта