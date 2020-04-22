Коронавирус Шмыгаль предложил семьям прожить месяц на 16 тысяч грн на карантине: "Этого достаточно"

2020-04-22 18:30 237
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что украинцы могут пережить карантин устроившись на малооплачиваемые работы.

Свой комментарий он дал в интервью "РБК-Украина".

"Это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем, и так далее", - отметил он.

Кроме того, премьер считает, что таким образом украинцы помогут "убратся в городах".

"Во-первых, мы таким образом уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест. Во-вторых, как я уже говорил, мы дадим возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства. Идея такая", - считает премьер.

По его словам, если оба члена семьи зарабатывают по 8 тысяч гривен, то за 16 тысяч в месяц такая семья из двух взрослых и двух детей сможет выжить.

"Для того, чтобы питаться, достаточно. Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен. Но я повторяю, это не откладывание, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить", - отметил он.

Напомним, что карантин в связи с угрозой распространения в стране вируса ввели в Украине еще 16 марта. Его срок должен был истекать 3 апреля. Однако уже в конце марта Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.

А уже 22 апреля Кабинет министров Украины продлил срок действия ограничений, который должен был завершиться 24 апреля, до понедельника, 11 мая.

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