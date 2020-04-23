На атомном авианосце США почти тысяча зараженных COVID-19

На атомном авианосце USS Theodore Roosevelt 777 человек заражены коронавирусом.
Как сообщает ВМС США, на данный момент протестированы 99% членов команды корабля, который почти месяц назад прекратил операции из-за вспышки COVID-19 на борту. У 3919 человек анализ показал отрицательный результат.
Большая часть команды (4 196 моряков) переведена на берег на карантин. Шесть человек госпитализированы. Один из моряков умер.
На авианосце проводят санобработку и продолжают осмотр моряков.
Напомним, в конце марта Теодор Рузвельт в экстренном порядке был направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана из-за вспышки коронавируса на борту.
В США ДОКАЗАЛИ: ВСЕ, ЧТО ЗНАЕМ О COVID-19 - БОЛЬШАЯ ОШИБКА
Капитан корабля Бретт Крозье был отстранен от управления за донесение командованию флота о вспышке COVID-19, которое просочилось в СМИ.
Позднее за грубые высказывания в адрес Крозье уволили исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли.
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