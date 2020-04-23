В Украине зараженных уже в два раза больше, чем могут принять больницы
2020-04-23 11:15 237
По состоянию на сегодня в Украине зафиксировано 7170 случаев заражения китайским коронавирусом нового типа. В том числе 578 зафиксированы за последние сутки. В Минздраве сообщают, что от Covid-19 вылечились уже 504 пациента, а умерли 187.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных.
Такая нагрузка на больницы будет максимальной. Увы, на 23 апреля имеем уже более 7 тыс. больных китайским коронавирусом.
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Коронавирус в регионах - точная ситуация по областям:
- Винницкая область — 353 случая
- Волынская область — 188 случаев
- Днепропетровская область — 186 случаев
- Донецкая область — 21 случай*
- Житомирская область — 304 случая
- Закарпатская область — 230 случаев
- Запорожская область — 146 случаев
- Ивано-Франковская область — 644 случая
- Кировоградская область — 258 случаев
- г. Киев — 1059 случаев
- Киевская область — 451 случай
- Львовская область — 282 случая
- Луганская область — 27 случаев*
- Николаевская область — 99 случаев
- Одесская область — 161 случай
- Полтавская область — 161 случай
- Ровенская область — 396 случаев
- Сумская область — 89 случаев
- Тернопольская область — 499 случаев
- Харьковская область — 101 случай
- Херсонская область — 77 случаев
- Хмельницкая область — 61 случай
- Черновицкая область — 1140 случаев
- Черкасская область — 220 случаев
- Черниговская область — 17 случаев
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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