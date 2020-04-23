Коронавирус В Украине зараженных уже в два раза больше, чем могут принять больницы

2020-04-23 11:15 237
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По состоянию на сегодня в Украине зафиксировано 7170 случаев заражения китайским коронавирусом нового типа. В том числе 578 зафиксированы за последние сутки. В Минздраве сообщают, что от Covid-19 вылечились уже 504 пациента, а умерли 187.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных.

Такая нагрузка на больницы будет максимальной. Увы, на 23 апреля имеем уже более 7 тыс. больных китайским коронавирусом.

В США ДОКАЗАЛИ: ВСЕ, ЧТО ЗНАЕМ О COVID-19 - БОЛЬШАЯ ОШИБКА

 

Коронавирус в регионах - точная ситуация по областям:

  • Винницкая область — 353 случая
  • Волынская область — 188 случаев
  • Днепропетровская область — 186 случаев
  • Донецкая область — 21 случай*
  • Житомирская область — 304 случая
  • Закарпатская область — 230 случаев
  • Запорожская область — 146 случаев
  • Ивано-Франковская область — 644 случая
  • Кировоградская область — 258 случаев
  • г. Киев — 1059 случаев
  • Киевская область — 451 случай
  • Львовская область — 282 случая
  • Луганская область — 27 случаев*
  • Николаевская область — 99 случаев
  • Одесская область — 161 случай
  • Полтавская область — 161 случай
  • Ровенская область — 396 случаев
  • Сумская область — 89 случаев
  • Тернопольская область — 499 случаев
  • Харьковская область — 101 случай
  • Херсонская область — 77 случаев
  • Хмельницкая область — 61 случай
  • Черновицкая область — 1140 случаев
  • Черкасская область — 220 случаев
  • Черниговская область — 17 случаев

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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