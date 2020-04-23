Коронавирус В Украине зараженных уже в два раза больше, чем могут принять больницы

2020-04-23 11:15 237

По состоянию на сегодня в Украине зафиксировано 7170 случаев заражения китайским коронавирусом нового типа. В том числе 578 зафиксированы за последние сутки. В Минздраве сообщают, что от Covid-19 вылечились уже 504 пациента, а умерли 187.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных.

Такая нагрузка на больницы будет максимальной. Увы, на 23 апреля имеем уже более 7 тыс. больных китайским коронавирусом.

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Коронавирус в регионах - точная ситуация по областям:

Винницкая область — 353 случая

Волынская область — 188 случаев

Днепропетровская область — 186 случаев

Донецкая область — 21 случай*

Житомирская область — 304 случая

Закарпатская область — 230 случаев

Запорожская область — 146 случаев

Ивано-Франковская область — 644 случая

Кировоградская область — 258 случаев

г. Киев — 1059 случаев

Киевская область — 451 случай

Львовская область — 282 случая

Луганская область — 27 случаев*

Николаевская область — 99 случаев

Одесская область — 161 случай

Полтавская область — 161 случай

Ровенская область — 396 случаев

Сумская область — 89 случаев

Тернопольская область — 499 случаев

Харьковская область — 101 случай

Херсонская область — 77 случаев

Хмельницкая область — 61 случай

Черновицкая область — 1140 случаев

Черкасская область — 220 случаев

Черниговская область — 17 случаев

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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