Коронавирус Украина установила антирекорд по заболеваемости Covid-19 - Минздрав назвал причину

2020-04-23 15:14 417
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За минувшие сутки в Украине коронавирусом заразились 578 человек. Это является новым антирекордом за все время пандемии в стране.

"Мы считаем, что это стало следствием, в том числе, нарушения карантина во время Вербного воскресенья и непосредственно Пасхи", - , сообщал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр также уточнил, что всего в Украине зафиксировано уже 7170 случаев заражения коронавирусом, а за последние сутки заболели 44 ребенка и 123 медицинских работника.

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Напомним, что по состоянию на 23 апреля от коронавируса Covid-19 вылечились 504 пациента, а умерли 187. Наибольшее количество заразившихся людей зафиксировано в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве.

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