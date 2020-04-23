Коронавирус Коронавирус связали с масштабным поражением клеток сосудов и сердца

2020-04-23 19:30 432
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Вирус вызывает серьезные нарушения кровообращения, которые могут повредить сердце

Ученые обнаружили прямые доказательства того, что Covid-19 атакует эндотелиальные клетки организма. Они подтвердили, что люди с повышенным кровяным давлением, гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями особо уязвимы перед вирусом, пишет Naked-Science.

Когда в конце 2019 года Китай сообщил о первых случаях заражения новым вирусом, говорилось, что коронавирус приводит к "пневмонии неизвестного происхождения". Позже КНР представила первые результаты вскрытия одного из пациентов, умерших от Covid-19, в которых говорилось, что вирус поражает в основном легкие.

Однако с тех пор специалисты по всему миру значительно продвинулись в изучении нового корнавиурса.

Так, группа ученых из Университетской клиники Цюриха (Швейцария), опубликовавшая новое исследование, утверждает, что Covid-19 причиняет вред не только легким: оно атакует эндотелий, всю сеть кровеносных сосудов и в итоге приводит к полиорганной недостаточности — тяжелому общему заболеванию организма, которое характеризуется нарушением функционирования двух и более его систем.

Кроме того, вирус вызывает серьезные микронарушения кровообращения, которые могут повредить сердце, спровоцировать легочную эмболию или затруднить проходимость кровеносных сосудов в мозге либо желудочно-кишечном тракте.

Исследователи изучили клетки кровеносных сосудов трех пациентов с коронавирусом — двух мужчин в возрасте 71 и 69 лет, а также 58-летней женщины.

В первом случае выявили, что пациент с коронавирусом имел в анамнезе ишемическую болезнь сердца и артериальную гипертензию. Посмертный анализ методом электронной микроскопии выявил следы вирусных включений в клетках эндотелия (тонкая полупроницаемая мембрана, выстилающая все кровеносные и лимфатические сосуды, а также сердечные полости).

Второй пациент — женщина — болела диабетом, также у нее были артериальная гипертензия и ожирение. Вирус вызвал у нее дыхательную недостаточность, а затем и полиорганную. Помимо этого, из-за плохого кровообращения и сердечной недостаточности пациентка перенесла инфаркт, после чего наступила смерть.

У последнего пациента — 69-летнего мужчины — была гипертония, а из-за Covid-19 началась дыхательная недостаточность, его госпитализировали и он был подключен к ИВЛ. Позже у него также выявили выраженный эндотелиит подслизистых сосудов.

Мидики убеждены, что эти исследования помогут разработать новую стратегию лечения для уязвимых пациентов, которые страдают от эндотелиальной дисфункции.

Напомним, в Израиле анонсировали испытания вакцины против Covid-19 на людях. Компания MigVax уже в мае начнет тестировать эффективность и безопасность вакцины на грызуна, а в июле приступит к исследованиям на людях.

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