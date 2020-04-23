Коронавирус Пенсионерам начали выплачивать «карантинную» тысячу гривен: подробности

2020-04-23 20:30 321

Пенсионерам начали выплачивать одноразовую денежную помощь в рамках пандемии коронавируса в четверг, 23 апреля. На эту денежную госпомощь выделено 9,9 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).



В сообщении отмечается, что 6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет зачислено не позднее 24 апреля. Как известно, его размер - тысяча гривен.



Еще 3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить одноразовую помощь на дом в течение 5 календарных дней со дня поступления средств.



В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня 2020 года.

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