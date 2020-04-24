Коронавирус МОЗ раскрыл жуткие данные: Каждый пятый из зараженных в Украине - медик

2020-04-24 19:29 231
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Пятая часть больных коронавирусом в Украине - медики Только за сутки коронавирус обнаружили почти у ста медработников. Им обещают 300-процентные доплаты.

В Украине из 7647 человек, заболевших коронавирусом, 1458 - медработники. Только за минувшие сутки инфекцию выявили у 98 медиков. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"За прошедшие сутки заболело 477 человек, из них 28 детей и 98 медработников. Был госпитализирован 181 человек. Зафиксировано 6 летальных случаев, однако хорошая новость - 96 пациентов выздоровели. В том числе 13 детей", - сказал Степанов.

За сутки проведено 5263 исследования методом ПЦР.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Черновицкой области - 59, Киевской - 54 и городе Киеве - 63", - резюмировал министр.

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МОЗ раскрыл жуткие данные: Каждый пятый из зараженных в Украине - медик 2020-04-24 19:29 231

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