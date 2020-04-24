Коронавирус В Китае за сутки всего 6 случаев COVID-19, два из них - привозные

2020-04-24 12:14 177
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На материковом Китае за прошлые сутки зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19, сообщает People's Daily, Сhina.

Из них импортированных два случая заражения.

Сейчас в стране 915 активных случаев COVID-19, в том числе 57 больных в критическом состоянии.

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Как сообщалось, в Китае выздоровели 93,2% заразившихся коронавирусом, менее 1 тыс. человек остаются на лечении в больницах.

В то же время китайский город Харбин с десятимиллионным населением, где зафиксировали крупнейшую вспышку коронавируса, закрылся для иногородних.

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Коронавирус

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