Украина Названа реальная причина пожара в Свято-Успенском Одесском монастыре

2020-04-24 13:42 123
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Масштабный пожар, который произошел в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре возник в результате поджога, сообщает пресс-служба Одесской епархии.

"В ночь с 23 на 24 апреля в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре произошёл крупный пожар, причиной которого, по предварительной версии, стал умышленный поджог. Сгорело хозяйственное помещение площадью 1500 кв. м. Свидетели заявляют о том, что изначально неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107. Возгорания удалось сразу потушить силами насельников монастыря при помощи огнетушителей", - сказано в сообщении.

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В это же время начался пожар в хозяйственном помещении. Насельники монастыря, заметив ещё одно возгорание оперативно вызвали пожарную охрану и через семь минут прибыли первые расчеты спасателей, которые приступили к ликвидации пожара. Так же на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа Национальной полиции и ГСЧС.

ВИДЕО МОЩНОГО ПОЖАРА В СВЯТО-УСПЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ СМОТРИ ТУТ

Жертв и пострадавших от пожара нет, но в процессе ликвидации пожара,помогая сотрудникам ГСЧС сломал ногу насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир (Якименко), которого с места проишествия госпитализировала скорая помощь. На данный момент основной версией пожара в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре является умышленный поджог.

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