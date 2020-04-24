Коронавирус ВОЗ раскритиковала протокол лечения COVID-19, утвержденный Минздравом

2020-04-24 16:45 180

Использование экспериментальных препаратов при лечении коронавируса может являться небезопасным, говорят в организации.

ВОЗ направила министру здравоохранения Украины Максиму Степанову письмо, в котором предостерегла его об использовании экспериментальных препаратов при лечении COVID-19. Письмо было направлено еще в начале апреля, пишет Украинская правда. Жизнь в пятницу, 25 апреля.

Минздрав 2 апреля 2020 издал приказ №762, утверждающий протокол лечения COVID-19. В протоколе рекомендуют использовать препараты, эффективность которых против коронавируса не доказана. Некоторые из перечисленных препаратов имею серьезные побочные эффекты.

Уже 7 апреля ВОЗ направила Степанову письмо, выражающее обеспокоенность украинским протоколом лечения.

"ВОЗ хотела бы напомнить вам, что использование экспериментальных препаратов против COVID-19 должен быть только в рамках нравственно одобренных рандомизированных клинических исследований. Упомянутые в протоколе лечения препараты: лопинавир / ретинавир, хлорохин фосфат, гидроксихлорохин, рамдесивир и тоцилизумаб еще не были оценены в рамках вышеупомянутых исследований.

Только после этого они могут быть лицензированы и одобрены для клинического использования ", - сказано в обращении.

В ВОЗ добавили, что в случае невозможности проведения рандомизированных клинических исследований лечение пациента должно проводиться в соответствии с протоколом MEURI, который был разработан ВОЗ специально для случаев лечения экспериментальными препаратами.

Соответствующий протокол ВОЗ применяется в случае, когда:

против болезни нет доказанных препаратов;

невозможно немедленно инициировать клинические исследования;

есть данные, указывающие на эффективность и безопасность лечения, как минимум из исследований, которые проводились в лабораторных условиях или на животных, и использование препарата вне клинических исследований рекомендовали квалифицированные консультационные научные комитеты на основе надежного анализа риска и пользы.

соответствующие органы власти страны, равно как и комитеты по этике одобрили использование этих препаратов.

есть достаточные ресурсы, которые гарантированно минимизируют риски;

пациент предоставил информированное согласие на лечение;

такое лечение мониторится, а результаты документируются и своевременно докладываются большему кругу медицинской и научной общественности.

Насчет препаратов препаратов-ингибиторов, куда входит и Плаквенил (гидроксихлорихин), ВОЗ 25 марта решила "сделать шаг назад и привлечь группу экспертов, чтобы обработать документы, и рассмотреть целесообразность включения этого препарата в клинических исследованиях".

Напомним, что ранее в Минздраве рассказали о лечении коронавируса. Украинские медики ориентируются на иностранных коллег и постоянно дополняют протокол лечения коронавируса.

Также в Минздраве сообщили, что стоимость лечения от коронавируса в больницах страны варьируется от 11 долларов до 370 долларов за пациента в сутки.

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