Коронавирус Covid-19 без симптомов: борется ли иммунитет и почему нет температуры

2020-04-25 00:02 183
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Для подтверждения Covid-19 врачи смотрят уровень кислорода в крови, даже когда нет явной одышки.

Почему не появляются симптомы, если в организм уже проник коронавирус? Вероятные причины назвала профессор вирофизики в канадском Университете Райерсона Кэтрин Боухемин.

Иммунная система слишком долго реагирует. Симптомы проявятся, но позже.

Иммунитет, наоборот, начал действовать очень рано - быстренько "победил" вирус, не дал ему "размножиться", и симптомы не успели даже развиться.

Концентрация возбудителя в организме очень маленькая, недостаточная, чтобы вызывать бурный иммунный ответ и появились симптомы.

"Представьте, что вирус - это вторжение врагов, - объясняет Кэтрин Боухемин. - Если захватчики заходят по одному и вы их сразу замечаете, то не составит труда вытолкнуть агрессоров из дома. Вы даже не пострадаете. Соответственно, симптомов не будет".

Ситуация: вирус сильно размножился, а симптомов все еще нет

Это ситуация опасная. Во-первых, такой человек будет активно заражать других, сам того не подозревая. Во-вторых, иммунной системе рано или поздно придется дать ответ, причем сразу огромному количеству "врагов". И этот ответ может оказаться очень бурным.

Иногда иммунные клетки столь агрессивны, что органы больше страдают от их активности, чем от действий самого вируса.

Как видим, важно различать симптомы как результат действия SARS-CoV-2 и симптомы, вызванные ответом иммунитета на вирус. Кашель и лихорадка - явные показатели, что иммунные клетки борются с вирусом. Но если самочувствие отличное, это не значит, что в организме не идет борьба. Просто она не ощущается.

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