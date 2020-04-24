Коронавирус Украина будет выходить из карантина в 5 этапов: когда и что собираются разрешить

2020-04-25 00:06 162
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Правительство представило план поэтапного выхода из карантина и снятия ограничений

Правительство имеет четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.

Шмыгаль отметил, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность.

На первом этапе в Украине будет тщательный контроль за распространением вируса, а также за доступностью необходимых медицинских препаратов. На этом этапе ожидается открытие парков и скверов, непродовольственных магазинов, некоторые объекты индустрии красоты, а также разрешат работу адвокатам и нотариусам.

Второй этап наступит тогда, если на протяжении 10 дней в стране начнется резкое повышение числа выздоровевших людей и сократится число зараженных. Если все пойдет по плану правительства, то на этом этапе откроют спортзалы, кинотеатры на открытом воздухе, отели, а также возобновят обучение в выпускных классах в школах.

Третий этап начнется в том случае, если число выздоровевших в Украине на протяжении 10 дней будет превышать число зараженных минимум в два раза. В таком случае в стране возобновят межгородские и межобластные перевозки, откроют детские площадки, столовые и рестораны, а также кинотеатры. Кроме того планируется открытие некоторых учебных заведений.

 Четвертый этап наступит тогда, когда число больных в каждой области за сутки не будет превышать пять человек. При выполнении условий полностью возобновит работу метрополитен и наземный транспорт, откроются торговые и развлекательные центры, а также полностью возобновится обучение в учебных заведениях.

Пятый этап будет заключительным. Он наступит только в том случае, если в стране будут фиксировать единичные случаи заражения. На этом этапе планируется отказаться от всех оставшихся ограничительных мер.

 

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