Коронавирус В ВОЗ заявили о стратегии борьбы с коронавирусом

2020-04-25 00:10 150
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Вакцины и средства лечения COVID-19 должны быть в равной мере доступны всем странам. В начале мая начнется мобилизация денег для усиления борьбы с коронавирусом.

Руководство Всемирной организации здравоохранения и лидеры ЕС в пятницу, 24 апреля, заявили, что все новые вакцины, средства диагностики и лечения против коронавируса должны быть в равной степени доступны всем во всем мире, поскольку на их наличии основан план по ускорению работы по борьбе с COVID-19, сообщает Reuters.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что эта болезнь – общая угроза, которую можно победить только общими усилиями.

"Опыт подсказывает нам, что даже когда инструменты доступны, они не одинаково доступны для всех. Мы не можем допустить, чтобы это произошло", - сказал Тедрос на виртуальной конференции.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью глобальных усилий по объявлению взносов в начале мая будет мобилизация 7,5 млрд евро для активизации работы по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

"Было бы необъяснимо и непростительно, если эта вакцина будет доступна только в той стране, в которой она была изобретена, или в которую инвестировала крупная компания. С того момента, как мы выиграем эту битву, мы должны сделать вакцину доступной для всех групп населения как можно скорее и повсюду", – сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

В то же время США решили не присоединяться к этой инициативе ВОЗ.

Напомним, в ООН приняли резолюцию об общедоступности вакцины от COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что вспышки COVID-19 продлятся до изобретения вакцины. Всем странам следует разработать защитный механизм для мгновенного реагирования на новые случаи эпидемии.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться и чем опасен Covid-19

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Помпео рассказал, как долго Китай мог скрывать информацию о коронавирусе

2020-04-25 00:07 147

Медики выделили девять новых симптомов коронавируса - список

2020-04-25 00:03 417

Ученые рассказали, передается ли коронавирус половым путем

2020-04-25 00:01 126

Ученые открыли коварную особенность COVID - лучше бы мы этого не знали

2020-04-24 22:12 840

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Беларуси за сутки обнаружили рекордное количество больных Covid-19

2020-04-25 00:20 141

В ВОЗ заявили о стратегии борьбы с коронавирусом

2020-04-25 00:10 150

Стукачество и репрессии: как крымчане живут в оккупации в условиях карантина

2020-04-25 00:08 156

Помпео рассказал, как долго Китай мог скрывать информацию о коронавирусе

2020-04-25 00:07 147
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Беларуси за сутки обнаружили рекордное количество больных Covid-19 2020-04-25 00:20 141
В ВОЗ заявили о стратегии борьбы с коронавирусом 2020-04-25 00:10 150
Стукачество и репрессии: как крымчане живут в оккупации в условиях карантина 2020-04-25 00:08 156
Помпео рассказал, как долго Китай мог скрывать информацию о коронавирусе 2020-04-25 00:07 147

Лента

00:20 В Беларуси за сутки обнаружили рекордное количество больных Covid-19
00:12 Сразу штраф: украинских водителей ждет новый удар, Рада приняла радикальное решение
00:10 В ВОЗ заявили о стратегии борьбы с коронавирусом
00:08 Стукачество и репрессии: как крымчане живут в оккупации в условиях карантина
00:07 Помпео рассказал, как долго Китай мог скрывать информацию о коронавирусе
00:06 Украина будет выходить из карантина в 5 этапов: когда и что собираются разрешить
00:05 Волкер высказался о новом "переговорщике" РФ по Донбассу
00:04 Кладбища под замком: полиция в Киеве сделала заявление о поминальных днях
00:03 Медики выделили девять новых симптомов коронавируса - список
00:02 Covid-19 без симптомов: борется ли иммунитет и почему нет температуры