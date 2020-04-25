Коронавирус Киевский метрополитен назвал ориентировочные сроки восстановления работы

2020-04-26 00:01 252

Метро станет доступным для всех граждан примерно 10 июня

Работа метро Киева в рамках плана выхода из карантина, который был разработан Кабинетом министров, будет восстановлена примерно 31 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевского метрополитена.

Так, согласно плану правительства, возобновление работы метро планируется не ранее, чем на третьем этапе, то есть через 30 дней после окончания карантина в Украине. Сейчас этап запуска столичного метро приходится на 31 мая.

Отмечается, что сначала подземной смогут пользоваться только граждане со специальным пропуском. Лишь на четвертом этапе плана выхода из карантина метро откроют для всех пассажиров. В метрополитене предполагают, что это произойдет примерно 10 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство обнародовало план выхода из карантина. Ожидается, что ослаблять карантинные ограничения начнут после 11 мая. На первом этапе Кабмин планирует разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны.

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