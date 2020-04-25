Украина Дожди, грозы и сильный ветер: синоптик "порадовала" погодой на поминальное воскресенье

2020-04-26 00:04 252

В воскресенье, 26 апреля, циклон Walli принесет в Украину дожди и порывистый ветер.

Об этом в Facebook написала украинский синоптик Наталья Диденко.

В ночь на 26 апреля сильные дожди прогнозируются на севере Украины, во многих центральных областях, полоса осадков дойдет до Одесской области.

В воскресенье днем дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, местами в Луганской, Донецкой областях, а также иногда незначительные дожди пройдут в западной части Украины. В Карпатах даже возможен мокрый снег. На остальной территории - без существенных осадков.

Кроме того ожидается порывистый ветер северо-западного направления, который принесет в Украину похолодание.

"Температура воздуха в воскресенье снизится до +11 +15 градусов, теплее еще побудет на Юге и Востоке, до +15 +19 градусов. В ночь на понедельник в Украине, кроме юга и востока, вероятны заморозки 0-3 градуса", - прогнозирует Диденко.

В Киеве в ночь на 26 апреля ожидаются дожди, днем будет сухая погода. Ветер сменится на северо-западный, вероятны сильные порывы. Температура воздуха снизится до +12 градусов.