Дожди, грозы и сильный ветер: синоптик "порадовала" погодой на поминальное воскресенье

В воскресенье, 26 апреля, циклон Walli принесет в Украину дожди и порывистый ветер.
Об этом в Facebook написала украинский синоптик Наталья Диденко.
В ночь на 26 апреля сильные дожди прогнозируются на севере Украины, во многих центральных областях, полоса осадков дойдет до Одесской области.
В воскресенье днем дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, местами в Луганской, Донецкой областях, а также иногда незначительные дожди пройдут в западной части Украины. В Карпатах даже возможен мокрый снег. На остальной территории - без существенных осадков.
Кроме того ожидается порывистый ветер северо-западного направления, который принесет в Украину похолодание.
В Киеве в ночь на 26 апреля ожидаются дожди, днем будет сухая погода. Ветер сменится на северо-западный, вероятны сильные порывы. Температура воздуха снизится до +12 градусов.