Коронавирус У большинства заболевших в общежитии Запорожья коронавирус протекал бессимптомно

2020-04-26 00:08 264

Стали известны подробности о вспышке коронавируса в общежитии Запорожья, где Covid-19 подтвердился у 13 человек. Выяснилось, что у 12 из заболевших коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. Всего в общежитии проживает 200 человек.



Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

Первый случай Covid-19 в общежитии выявили у женщины, госпитализированной в Запорожскую областную инфекционную больницу.

После проведения ПЦР-тестов всем 36 соседям, проживающим с ней на одном этаже, у 12 человек была выявлена коронавирусная инфекция, протекающая без симптомов.

Все заболевшие госпитализированы в 7-ю городскую больницу. Жильцы общежития, контактировавшие с инфицированными, помещены в обсервацию в 8-ю городскую больницу.

Специальная комиссия по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций признала общежитие инфицированным объектом. Его закрыли на карантин, рядом с общежитием установлены посты полиции.

В ближайшее время тестирование на наличие Covid-19 пройдут все жильцы общежития. Сейчас устанавливаются все контактные лица, не проживающие в общежитии – родственники заболевших, сотрудники общежития и другие.

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