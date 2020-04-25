Коронавирус В Испании заявили, что победили коронавирус

2020-04-26 00:12 330
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В Испании вторые сутки количество тех, кто выздоровел, второй день подряд превысило количество новых заражений, пишет El Pais.

Отмечается, что за сутки в стране умерло 378 человек. До этого количество летальных случаев снижалась шесть дней подряд и не превышала 500.

Также за минувшие сутки зафиксировали 2 944 новых больных, тогда как выздоровели за сутки 3 353 человек.

Всего с начала эпидемии в Испании зарегистрировали почти 220 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. 22 902 больных умерли, 95 708 – выздоровели.

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