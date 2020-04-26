Коронавирус В Украине почти полтысячи случаев COVID за сутки

2020-04-26 10:25 165
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Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 8600 человек, 492 из которых - за сутки.

В Украине по состоянию на 9:00 26 апреля 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая, сообщает пресс-служба Минздрава.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 388 случаев;

Волынская область - 241 случай;

Днепропетровская область - 292 случая;

Донецкая область - 29 случаев;

Житомирская область - 348 случаев;

Закарпатская область - 329 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 731 случай;

Кировоградская область - 323 случая;

м. Киев - 1188 случаев;

Киевская область - 542 случая;

Львовская область - 348 случаев;

Луганская область - 29 случаев;

Николаевская область - 111 случаев;

Одесская область - 220 случаев;

Полтавская область - 172 случая;

Ровенская область - 508 случаев;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 607 случаев;

Харьковская область - 147 случаев;

Херсонская область - 87 случаев;

Хмельницкая область - 70 случаев;

Черновицкая область - 1341 случай;

Черкасская область - 257 случаев;

Черниговская область - 32 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 апреля 2020 в Центр поступило 873 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 24842 сообщение о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области врач заразил коронавирусом 32 коллег. В Подольске зафиксировано 88 случаев заболевания COVID-19.

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