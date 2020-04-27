Коронавирус Шмыгаль заявил, что вскоре в Украине откроют рынки

2020-04-27 17:00 240
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Кабинет министров Украины готовится разрешить работу продовольственных рынков. Данное решение правительство рассмотрит на заседании в ближайшую среду. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Согласно обнародованным данным, 29 апреля на своем очередном заседании правительство рассмотрит вопрос о "возобновлении работы некоторых продовольственных рынков".

Премьер-министра Денис Шмыгаль подчеркнул, что открытие рынков стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали "четкие критерии работы и алгоритм контроля".

"Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период", - отметил Шмыгаль.

Также он сообщил, что соответствующие изменения касательно возобновления работы продовольственных рынков будут зафиксированы в постановлении №211 на очередном заседании правительства в среду, 29 апреля.

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