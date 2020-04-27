Коронавирус Кличко рассказал о выходе Киева из карантина

2020-04-27 17:30 195
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Киеве власти подготовили план действий по ослаблению карантинных мер, которые теперь должны одобрить Кабинет министров и Верховная Рада. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Киев, как я говорил, готовится к ослаблению ограничений и восстановлению экономики города. Мы уже подготовили необходимые для этого решения и есть план последовательных действий. Но не все важные и необходимые шаги - в полномочиях местной власти. И есть решения, которые в компетенции правительства и Верховной Рады", - отметил Кличко.

Вместе с тем он подчеркнул, что карантин в Украине правительство продлило до 11 мая, после которого последуют пять этапов его послабления. Однако столичные власти имеют замечания по предложенному плану действий и в скором времени будут обнародованы предложения и план действий столицы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться и чем опасен Covid-19

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Когда в Украине разрешат работу продовольственных рынков

2020-04-27 15:46 243

Кличко уволил своего заместителя, который отметелил патруль полиции

2020-04-27 14:15 408

видео "Ты знаешь, кто я!" Заместитель Кличко в Киеве напал на патрульных , есть пострадавший

2020-04-27 09:40 432

В Италии ослабляют карантин: какие запреты снимут, а что оставят в силе

2020-04-27 08:12 441

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Массовое заражение Covid-19 медиков объяснили в Минздраве - что происходит

2020-04-27 20:00 102

Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева

2020-04-27 19:30 117

НБУ пояснил новые правила пополнения карт. Что изменится с 28 апреля

2020-04-27 19:00 111

Ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса

2020-04-27 18:30 165
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Массовое заражение Covid-19 медиков объяснили в Минздраве - что происходит 2020-04-27 20:00 102
Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева 2020-04-27 19:30 117
НБУ пояснил новые правила пополнения карт. Что изменится с 28 апреля 2020-04-27 19:00 111
Ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса 2020-04-27 18:30 165

Лента

20:00 Массовое заражение Covid-19 медиков объяснили в Минздраве - что происходит
19:30 Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева
19:00 НБУ пояснил новые правила пополнения карт. Что изменится с 28 апреля
18:30 Ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса
18:00 Украинцев ждут валютные "качели" в мае: озвучен тревожный прогноз
17:30 Кличко рассказал о выходе Киева из карантина
17:00 Шмыгаль заявил, что вскоре в Украине откроют рынки
16:30 Сотни людей уже привиты: в Китае начались массовые испытания вакцины от коронавируса
15:46 Когда в Украине разрешат работу продовольственных рынков
15:13 В Китае осталось менее тысячи зараженных коронавирусом Covid-19