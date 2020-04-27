Коронавирус Кличко рассказал о выходе Киева из карантина

2020-04-27 17:30 195

В Киеве власти подготовили план действий по ослаблению карантинных мер, которые теперь должны одобрить Кабинет министров и Верховная Рада. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Киев, как я говорил, готовится к ослаблению ограничений и восстановлению экономики города. Мы уже подготовили необходимые для этого решения и есть план последовательных действий. Но не все важные и необходимые шаги - в полномочиях местной власти. И есть решения, которые в компетенции правительства и Верховной Рады", - отметил Кличко.

Вместе с тем он подчеркнул, что карантин в Украине правительство продлило до 11 мая, после которого последуют пять этапов его послабления. Однако столичные власти имеют замечания по предложенному плану действий и в скором времени будут обнародованы предложения и план действий столицы.

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