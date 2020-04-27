Коронавирус Массовое заражение Covid-19 медиков объяснили в Минздраве - что происходит

2020-04-27 20:00 354
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В Минздраве назвали возможные причины массового заражения медиков Covid-19

Украинские медики массово заражаются коронавирусом из-за неправильного пользования средствами индивидуальной защиты. Такой вывод сделали в Центре общественного здоровья в понедельник, 27 апреля.
Ситуация в Украине

Как известно, по состоянию на сегодня в Украине подтверждены 1749 случаев заражения коронавирусом медработников, а это – 19,4% от всех заболевших. Получается, что в стране каждый пятый инфицированный Covid-19 является медицинским работником.

В Центре общественного здоровья назвали причины, по которым заболевание так быстро распространяется среди медиков:

отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;
неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранения и утилизации;
недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ.

В Минздраве отметили, что при отсутствии в заведения четкого плана консультирования населения, оказания скорой помощи, госпитализации и ухода за пациентами с подозрением на Covid-19, значительно возрастает необходимость использования средств индивидуальной защиты, а эффективность их использования снижается.

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