Коронавирус В МОЗ предупредили о новой волне COVID-19 в Украине - чего ждать

2020-04-28 08:39 255

В Министерстве здравоохранения Украины ожидают, что новая вспышка коронавируса в Украине может случиться уже через неделю.

Как заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, многие украинцы не стали придерживаться условий карантина на Пасху, а потому, вполне вероятно, в стране произойдет новый всплеск заболеваемости COVID-19.

"Если мы говорим о Пасхе, то работа, которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно, она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период инфекции до 14 дней", - заявил Ляшко.

Главный санитарный врач считает, что ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые инициировало правительство, работают.

"Мы сегодня не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% ежедневно. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% ежедневно. Это позволяет нам спасать жизни украинцев", - сказал он.

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