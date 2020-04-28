Коронавирус Кличко представил план первого этапа выхода из карантина: список ослаблений

2020-04-28 18:30 174
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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как столица будет выходить из карантина

Мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа выхода из карантина, введенного из-за вспышки коронавируса. Об этом он заявил на брифинге.

Кличко отметил, что речь идет не о снятии ограничений, а их ослаблении: "Если через неделю-две после их введения мы не увидим устойчивой динамики снижения заболеваемости - ко второму этапу мы не перейдем. При ухудшении же ситуации - возвращаемся в карантин". По его словам, первый этап начнется 12 мая, если не будет резкого увеличения количества больных. 

На первом этапе в Киеве разрешат работу:

- Непродовольственных магазинов общей площадью до 300 кв. м. с требованием присутствия не более одного посетителя на 10 кв. метров и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день. Крупные торговые центры и магазины на первом этапе не откроют;

- Смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты, но только по предварительной записи. Не более одного клиента на каждую услугу одновременно. С требованием санитарной обработки рабочего места после каждого клиента;

- Кафе и рестораны смогут работать на вынос при условии санитарной обработки помещения дважды в день;

- Разрешат работу временных сооружений с запретом потребления пищи и напитков на месте;

- Работать смогут небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). С соблюдения требования не более одного сотрудника и одного клиента на 10 кв. м.;

- Работать будут адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы с требованием не более одного посетителя на 10 кв. м.;

- Также откроют парки, скверы, автокинотеатры. 

Во всех учреждения обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Все клиенты должны быть в масках. 

На первом этапе послаблений закрытыми останутся школы и садики, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительство пообещало восстановить в первую очередь.

- 9 апреля Шмыгаль заявил, что карантин продлится до мая, после этого будут "новые стандарты жизни".

- 24 апреля правительство представило четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов.

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