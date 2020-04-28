Коронавирус Ученые назвали дату завершения пандемии коронавируса в Украине

2020-04-28 19:30 180
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Прогнозы ученых основываются на данных по новым выявленным случаям Covid-19

Пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине может закончиться до 8 июня текущего года. Об этом сообщила группа ученых Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab.

Так, на сайте лаборатории, ученые опубликовали прогноз для 87 стран, в числе которых есть и Украина. Согласно данным исследоваетлей, резкое снижение заболеваемости в нашей стране ожидается 19 мая. Практически полное прекращение новых заражений прогнозируется к 8 июня.

Прогнозы ученых основываются на данных по новым выявленным случаям Covid-19. Созданная SIR-модель учитывает данные об инфицированных, выздоровевших в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми. Графики постоянно обновляются.

Тем временем в Украине лабораторно подтверждено 9410 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Известно о 239 летальных исходах от коронавируса, 992 пациента выздоровели.

По состоянию на 09:00 по киевскому времени вторника, 28 апреля, в мире насчитывалось 3 074 717 инфицированных коронавирусом Covid-2019, число жертв достигло отметки 211 657, еще более 931 тысяч человек выздоровели.

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