Число инфицированных COVID быстро растет - лидирует Киев и Черновицкая область
2020-04-29 09:38 213
В Украине зафиксировано 9866 случаев заражения COVID-19. Как сообщает пресс-служба Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 456 новых случаев, что на полсотни больше, чем ежедневно фиксировалось в последние дни.
По состоянию на данное время 250 случаев закончились летальным исходом, еще 1103 пациента выздоровели.
Ситуация с коронавирусной инфекцией во областям:
- Винницкая область - 412 случаев
- Волынская область - 271 случай
- Днепропетровская область - 323 случая
- Донецкая область - 52 случая*
- Житомирская область - 357 случаев
- Закарпатская область - 403 случая
- Запорожская область - 228 случаев
- Ивано-Франковская область - 821 случай
- Кировоградская область - 377 случаев
- г. Киев - 1341 случай
- Киевская область - 643 случая
- Львовская область - 405 случаев
- Луганская область - 33 случая*
- Николаевская область - 116 случаев
- Одесская область - 261 случай
- Полтавская область - 188 случаев
- Ровенская область - 588 случаев
- Сумская область - 98 случаев
- Тернопольская область - 708 случаев
- Харьковская область - 237 случаев
- Херсонская область - 111 случаев
- Хмельницкая область - 81 случай
- Черновицкая область - 1489 случаев
- Черкасская область - 282 случая
- Черниговская область - 41 случай
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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