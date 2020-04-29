Коронавирус Число инфицированных COVID быстро растет - лидирует Киев и Черновицкая область

2020-04-29 09:38 213
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В Украине зафиксировано 9866 случаев заражения COVID-19. Как сообщает пресс-служба Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 456 новых случаев, что на полсотни больше, чем ежедневно фиксировалось в последние дни.

По состоянию на данное время 250 случаев закончились летальным исходом, еще 1103 пациента выздоровели.

Ситуация с коронавирусной инфекцией во областям:

  • Винницкая область - 412 случаев
  • Волынская область - 271 случай
  • Днепропетровская область - 323 случая
  • Донецкая область - 52 случая*
  • Житомирская область - 357 случаев
  • Закарпатская область - 403 случая
  • Запорожская область - 228 случаев
  • Ивано-Франковская область - 821 случай
  • Кировоградская область - 377 случаев
  • г. Киев - 1341 случай
  • Киевская область - 643 случая
  • Львовская область - 405 случаев
  • Луганская область - 33 случая*
  • Николаевская область - 116 случаев
  • Одесская область - 261 случай
  • Полтавская область - 188 случаев
  • Ровенская область - 588 случаев
  • Сумская область - 98 случаев
  • Тернопольская область - 708 случаев
  • Харьковская область - 237 случаев
  • Херсонская область - 111 случаев
  • Хмельницкая область - 81 случай
  • Черновицкая область - 1489 случаев
  • Черкасская область - 282 случая
  • Черниговская область - 41 случай

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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