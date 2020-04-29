Коронавирус Число инфицированных COVID быстро растет - лидирует Киев и Черновицкая область

2020-04-29 09:38 213

В Украине зафиксировано 9866 случаев заражения COVID-19. Как сообщает пресс-служба Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 456 новых случаев, что на полсотни больше, чем ежедневно фиксировалось в последние дни.

По состоянию на данное время 250 случаев закончились летальным исходом, еще 1103 пациента выздоровели.

Ситуация с коронавирусной инфекцией во областям:

Винницкая область - 412 случаев

Волынская область - 271 случай

Днепропетровская область - 323 случая

Донецкая область - 52 случая *

Житомирская область - 357 случаев

Закарпатская область - 403 случая

Запорожская область - 228 случаев

Ивано-Франковская область - 821 случай

Кировоградская область - 377 случаев

г. Киев - 1341 случай

Киевская область - 643 случая

Львовская область - 405 случаев

Луганская область - 33 случая*

Николаевская область - 116 случаев

Одесская область - 261 случай

Полтавская область - 188 случаев

Ровенская область - 588 случаев

Сумская область - 98 случаев

Тернопольская область - 708 случаев

Харьковская область - 237 случаев

Херсонская область - 111 случаев

Хмельницкая область - 81 случай

Черновицкая область - 1489 случаев

Черкасская область - 282 случая

Черниговская область - 41 случай

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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