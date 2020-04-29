Коронавирус В мае могут открыться около 900 рынков в Украине

2020-04-29 17:00 72

Следить за работой рынков будут инспекторы Госпродпотребслужбы, которые будут контролировать соблюдение санитарных норм.

С 1 мая в Украине могут открыться 872 продовольственных рынков, но только при условии соблюдения санитарных норм. Об этом заявил глава Минэкономразвития Игорь Петрашко на заседании Кабмина в среду, 29 апреля.

Продуктовые рынки будут работать при сохранении и соблюдении санитарных норм, предложенных санитарным врачом.

"Будут дополнительные элементы контроля - участие двух инспекторов Госпродпотребслужбы на каждом из таких рынков. Всего рынков в Украине открывается 872, тех, что могут открыться при соблюдении норм", - отметил Петрашко.

Министр также добавил, что Минэкономразвития проведет совещание с представителями Госпродпотребслужбы на местах, которые "начнут коммуницировать с руководителями рынков и местными органами власти, чтобы рынки могли открыться как можно скорее".

Напомним, что ранее Кабмин поддержал открытие рынков. Премьер-министр подчеркнул, что работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами.

Также сообщалось, что под Кабмином произошли столкновения на митинге бизнеса. Предприниматели требуют отменить карантин с 1 мая и дать им работать. Стычки произошли после того, как эвакуаторами попытались убрать их машины.

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