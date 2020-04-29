Коронавирус Повышение пенсий: кто и сколько получит в мае

2020-04-29 17:30 531
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Повышенные вследствие индексации пенсии в мае получат 8,4 млн украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики в среду, 29 апреля.

Как отметила глава ведомства Марина Лазебная, в условиях карантина правительство выполняет свои обязательства и усиливает программы социальной защиты населения, в том числе обеспечивает рост пенсий.

"В мае для 8,4 млн пенсионеров будут проиндексированы пенсии на 11%. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин", - говорится в сообщении.

По данным Минсоцполитики, в следующем месяце пенсия в Украине вырастет в среднем на 260 гривен.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада поддержала изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает увеличение расходов на выплату повышенной пенсии.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, чем так опасен коронавирус и как не заразиться

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинцев ждут валютные "качели" в мае: озвучен тревожный прогноз

2020-04-27 18:00 2586

Карантин в Украине продлят до 12 мая, но его условия заметно изменятся

2020-04-21 09:38 26022

Повышение цен на еду и лекарства: список товаров, которые попали под указ Кабмина

2020-04-15 19:30 1395

Сколько инфицированных одновременно выдержит медсистема Украины

2020-04-15 18:30 1470

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Минрегионе объяснили, в каких общественных местах украинцы должны носить маски

2020-04-29 21:30 63

Ученые назвали даты, когда ждать пик смертности от COVID-19 в Украине

2020-04-29 21:00 111

Украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление: "для выезда нужно..."

2020-04-29 20:30 156

Польша назвала дату выхода из карантина

2020-04-29 20:00 162
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Минрегионе объяснили, в каких общественных местах украинцы должны носить маски 2020-04-29 21:30 63
Ученые назвали даты, когда ждать пик смертности от COVID-19 в Украине 2020-04-29 21:00 111
Украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление: "для выезда нужно..." 2020-04-29 20:30 156
Польша назвала дату выхода из карантина 2020-04-29 20:00 162

Лента

21:30 В Минрегионе объяснили, в каких общественных местах украинцы должны носить маски
21:00 Ученые назвали даты, когда ждать пик смертности от COVID-19 в Украине
20:30 Украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление: "для выезда нужно..."
20:00 Польша назвала дату выхода из карантина
19:30 Американский фармгигант обещает «миллионы доз» вакцины от коронавируса к концу года
19:00 В Киеве зафиксировали уменьшение динамики заболеваемости COVID-19
18:30 В ФИФА призвали остановить весь футбол в мире до сентября
18:00 Адаптивный карантин: Шмыгаль рассказал, как Украина будет жить после 11 мая
17:30 Повышение пенсий: кто и сколько получит в мае
17:00 В мае могут открыться около 900 рынков в Украине