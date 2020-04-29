Коронавирус Повышение пенсий: кто и сколько получит в мае

2020-04-29 17:30 531

Повышенные вследствие индексации пенсии в мае получат 8,4 млн украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики в среду, 29 апреля.

Как отметила глава ведомства Марина Лазебная, в условиях карантина правительство выполняет свои обязательства и усиливает программы социальной защиты населения, в том числе обеспечивает рост пенсий.

"В мае для 8,4 млн пенсионеров будут проиндексированы пенсии на 11%. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин", - говорится в сообщении.

По данным Минсоцполитики, в следующем месяце пенсия в Украине вырастет в среднем на 260 гривен.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада поддержала изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает увеличение расходов на выплату повышенной пенсии.

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