Коронавирус В ФИФА призвали остановить весь футбол в мире до сентября

2020-04-29 18:30 192
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Для полноценной игры необходим полный контакт футболистов

Председатель Медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д’Оге считает, что большой футбол должен вернуться не раньше 1 сентября. Функционера цитирует Sky Sports.

По его мнению, для полноценной игры необходим полный контакт футболистов, что в условиях ограничений социальной дистанции невыполнимо.

"Мы должны быть реалистами. Футбол возможен только когда разрешен полный контакт. Пока действуют ограничения о социальном дистанцировании, не может быть речи о соревнованиях", - сказал он.

Ранее стало известно, что Франция запретила проведение всех спортивных соревнований в стране до сентября, что повлекло досрочное завершение национального чемпионата. Также решение о досрочном завершении соревнований приняли в Нидерландах.

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