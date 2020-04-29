Коронавирус Американский фармгигант обещает «миллионы доз» вакцины от коронавируса к концу года

2020-04-29 19:30 195
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Потенциальная вакцина от коронавируса, совместной разработки немецкой компании BioNTech и американского фармацевтического гиганта Pfizer, может выйти на рынок к концу года.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В Германии уже начались клинические исследования вакцины и «в ближайшее время» начнется ее испытание на добровольцах на территории США.

Компания BioNTech сообщила, что в рамках первого этапа клинических исследований первая группа участников получила дозы экспериментальной вакцины BNT162.

«С начала исследования 23 апреля 2020 года в Германии 12 участникам исследования были сделаны прививки потенциальной вакциной BNT162», — говорится в сообщении компании.

По прогнозам Pfizer, в США клинические исследования экспериментальной вакцины стартуют уже на следующей неделе, и она может быть готова для использования в экстренных случаях уже этой осенью.

В BioNTech и Pfizer ожидают, что к концу 2020 года вакцину смогут получить миллионы людей. В 2021 году компании рассчитывают увеличить производство до «сотен миллионов доз».

Напомним, что испытания экспериментальной вакцины от коронавируса на людях проходят в Оксфордском университете в Великобритании.

Британские ученые ожидают, что вакцина против коронавируса может появиться до конца 2020 года.

Во всем мире коронавирусом заразились более 3, 1 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 217 тысяч пациентов. Выздоровели по меньшей мере 937 тысяч человек.

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