Коронавирус Ученые назвали даты, когда ждать пик смертности от COVID-19 в Украине

2020-04-29 21:00 114
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Украине пик новых случаев COVID-19 ориентировочно приходится на 2-5 мая, а пик летальных случаев - на 3-10 мая 2020. Об этом сообщили в пресс-службе НАН Украины.

"Пик новых случаев COVID-19 в день ориентировочно будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных случаев - на 3-10 мая 2020", - сообщает НАН.

Также сообщается, что после достижения пика заболеваемости (медианное значение 500 случаев) снижение новых случаев инфицированных будет наблюдаться до 5 июня 2020 года до медианного значения 380 случаев (диапазон прогнозируемых значений 220-610).

"После достижения пика летальности медианное значение 12 случаев снижение количества новых летальных случаев будет происходить до 5 июня 2020 года до медианного значения 9 случаев (диапазон прогнозируемых значений 6-17)", - отмечает НАН.

Напомним, после смягчения карантинных мероприятий в Украине будет рост заболеваемости коронавирусной болезнью, поэтому сейчас нельзя считать, что мы фиксируем спад заболеваемости.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, чем так опасен коронавирус и как не заразиться

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киеве зафиксировали уменьшение динамики заболеваемости COVID-19

2020-04-29 19:00 216

Адаптивный карантин: Шмыгаль рассказал, как Украина будет жить после 11 мая

2020-04-29 18:00 249

В мае могут открыться около 900 рынков в Украине

2020-04-29 17:00 237

Коронавирус остается в воздухе: вирусологи назвали места скопления COVID-19

2020-04-29 16:30 573

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Минрегионе объяснили, в каких общественных местах украинцы должны носить маски

2020-04-29 21:30 63

Ученые назвали даты, когда ждать пик смертности от COVID-19 в Украине

2020-04-29 21:00 114

Украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление: "для выезда нужно..."

2020-04-29 20:30 159

Польша назвала дату выхода из карантина

2020-04-29 20:00 165
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Минрегионе объяснили, в каких общественных местах украинцы должны носить маски 2020-04-29 21:30 63
Ученые назвали даты, когда ждать пик смертности от COVID-19 в Украине 2020-04-29 21:00 114
Украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление: "для выезда нужно..." 2020-04-29 20:30 159
Польша назвала дату выхода из карантина 2020-04-29 20:00 165

Лента

21:30 В Минрегионе объяснили, в каких общественных местах украинцы должны носить маски
21:00 Ученые назвали даты, когда ждать пик смертности от COVID-19 в Украине
20:30 Украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление: "для выезда нужно..."
20:00 Польша назвала дату выхода из карантина
19:30 Американский фармгигант обещает «миллионы доз» вакцины от коронавируса к концу года
19:00 В Киеве зафиксировали уменьшение динамики заболеваемости COVID-19
18:30 В ФИФА призвали остановить весь футбол в мире до сентября
18:00 Адаптивный карантин: Шмыгаль рассказал, как Украина будет жить после 11 мая
17:30 Повышение пенсий: кто и сколько получит в мае
17:00 В мае могут открыться около 900 рынков в Украине