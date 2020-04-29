Коронавирус Ученые назвали даты, когда ждать пик смертности от COVID-19 в Украине

2020-04-29 21:00 114

В Украине пик новых случаев COVID-19 ориентировочно приходится на 2-5 мая, а пик летальных случаев - на 3-10 мая 2020. Об этом сообщили в пресс-службе НАН Украины.

"Пик новых случаев COVID-19 в день ориентировочно будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных случаев - на 3-10 мая 2020", - сообщает НАН.

Также сообщается, что после достижения пика заболеваемости (медианное значение 500 случаев) снижение новых случаев инфицированных будет наблюдаться до 5 июня 2020 года до медианного значения 380 случаев (диапазон прогнозируемых значений 220-610).

"После достижения пика летальности медианное значение 12 случаев снижение количества новых летальных случаев будет происходить до 5 июня 2020 года до медианного значения 9 случаев (диапазон прогнозируемых значений 6-17)", - отмечает НАН.

Напомним, после смягчения карантинных мероприятий в Украине будет рост заболеваемости коронавирусной болезнью, поэтому сейчас нельзя считать, что мы фиксируем спад заболеваемости.

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