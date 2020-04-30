Коронавирус В Украине резко возросло число зараженных COVID-19 - ситуация по областям

2020-04-30 09:43 282

Опасения Минздрава о резком росте заболеваемости в течение двух недель после Пасхи, увы, оправдались. В стране уже 10 406 ​​лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный. За минувшие сутки зафиксировано 540 инфицированных коронавирусом. Всего в Украине 1238 пациентов выздоровели.

Ситуация с коронавирусной инфекцией по областям:

Винницкая область - 417 случаев

Волынская область - 280 случаев

Днепропетровская область - 347 случаев

Донецкая область - 68 случаев *

Житомирская область - 374 случая

Закарпатская область - 419 случаев

Запорожская область - 243 случая

Ивано-Франковская область - 862 случая

Кировоградская область - 391 случай

г. Киев - 1401 случай

Киевская область - 664 случая

Львовская область - 430 случаев

Луганская область - 33 случая *

Николаевская область - 126 случаев

Одесская область - 277 случаев

Полтавская область - 203 случая

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Ровенская область - 637 случаев

Сумская область - 102 случая

Тернопольская область - 779 случаев

Харьковская область - 249 случаев

Херсонская область - 111 случаев

Хмельницкая область - 82 случая

Черновицкая область - 1571 случай

Черкасская область - 290 случаев

Черниговская область - 50 случаев

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Всего с начала 2020 года поступило 29062 сообщение о подозрении на COVID-19.

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