В Украине резко возросло число зараженных COVID-19 - ситуация по областям
2020-04-30 09:43 282
Опасения Минздрава о резком росте заболеваемости в течение двух недель после Пасхи, увы, оправдались. В стране уже 10 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный. За минувшие сутки зафиксировано 540 инфицированных коронавирусом. Всего в Украине 1238 пациентов выздоровели.
Ситуация с коронавирусной инфекцией по областям:
- Винницкая область - 417 случаев
- Волынская область - 280 случаев
- Днепропетровская область - 347 случаев
- Донецкая область - 68 случаев*
- Житомирская область - 374 случая
- Закарпатская область - 419 случаев
- Запорожская область - 243 случая
- Ивано-Франковская область - 862 случая
- Кировоградская область - 391 случай
- г. Киев - 1401 случай
- Киевская область - 664 случая
- Львовская область - 430 случаев
- Луганская область - 33 случая *
- Николаевская область - 126 случаев
- Одесская область - 277 случаев
- Полтавская область - 203 случая
УЧЕНЫЕ В ШОКЕ: COVID-19 СИЛЬНО СОКРАЩАЕТ ЖИЗНЬ ДАЖЕ ЗДОРОВЫМ
- Ровенская область - 637 случаев
- Сумская область - 102 случая
- Тернопольская область - 779 случаев
- Харьковская область - 249 случаев
- Херсонская область - 111 случаев
- Хмельницкая область - 82 случая
- Черновицкая область - 1571 случай
- Черкасская область - 290 случаев
- Черниговская область - 50 случаев
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Всего с начала 2020 года поступило 29062 сообщение о подозрении на COVID-19.
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