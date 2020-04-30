Коронавирус В Украине резко возросло число зараженных COVID-19 - ситуация по областям

2020-04-30 09:43 282
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Опасения Минздрава о резком росте заболеваемости в течение двух недель после Пасхи, увы, оправдались. В стране уже 10 406 ​​лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный. За минувшие сутки зафиксировано 540 инфицированных коронавирусом. Всего в Украине 1238 пациентов выздоровели.

Ситуация с  коронавирусной инфекцией по областям:

  • Винницкая область - 417 случаев
  • Волынская область - 280 случаев
  • Днепропетровская область - 347 случаев
  • Донецкая область - 68 случаев*
  • Житомирская область - 374 случая
  • Закарпатская область - 419 случаев
  • Запорожская область - 243 случая
  • Ивано-Франковская область - 862 случая
  • Кировоградская область - 391 случай
  • г. Киев - 1401 случай
  • Киевская область - 664 случая
  • Львовская область - 430 случаев
  • Луганская область - 33 случая *
  • Николаевская область - 126 случаев
  • Одесская область - 277 случаев
  • Полтавская область - 203 случая

УЧЕНЫЕ В ШОКЕ: COVID-19 СИЛЬНО СОКРАЩАЕТ ЖИЗНЬ ДАЖЕ ЗДОРОВЫМ

  • Ровенская область - 637 случаев
  • Сумская область - 102 случая
  • Тернопольская область - 779 случаев
  • Харьковская область - 249 случаев
  • Херсонская область - 111 случаев
  • Хмельницкая область - 82 случая
  • Черновицкая область - 1571 случай
  • Черкасская область - 290 случаев
  • Черниговская область - 50 случаев

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Всего с начала 2020 года поступило 29062 сообщение о подозрении на COVID-19.

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