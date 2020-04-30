Коронавирус Минздрав настоятельно рекомендует оставаться дома на майские праздники

2020-04-30 14:45 195

Глава МОЗ Украины Максим Степанов призвал украинцев оставаться дома на майские праздники и соблюдать карантин.

Для снижения динамики заболеваемости нужно соблюдать карантин, который уже сильно надоел, но по-прежнему необходим.

УЧЕНЫЕ В ШОКЕ: COVID-19 СИЛЬНО СОКРАЩАЕТ ЖИЗНЬ ДАЖЕ ЗДОРОВЫМ

"Я прошу вас оставаться дома на майские праздники, я прошу вас соблюдать карантин. Я очень хочу, чтобы утром, когда я зачитываю статистику, у нас было 0 заболевших и 0 умерших. Ради этого призываю вас оставаться дома", - отметил он.

Напомним, за минувшие сутки прирост заразившихся увеличился на сотню. Однако, это может объясняться тем, что накануне в стране сделали рекордное количество тестов, что отразилось на статистике.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться и чем лечат коронавирус