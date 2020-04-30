Коронавирус Минздрав настоятельно рекомендует оставаться дома на майские праздники

2020-04-30 14:45 195
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Глава МОЗ Украины Максим Степанов призвал украинцев оставаться дома на майские праздники и соблюдать карантин. 

Для снижения динамики заболеваемости нужно соблюдать карантин, который уже сильно надоел, но по-прежнему необходим.

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"Я прошу вас оставаться дома на майские праздники, я прошу вас соблюдать карантин. Я очень хочу, чтобы утром, когда я зачитываю статистику, у нас было 0 заболевших и 0 умерших. Ради этого призываю вас оставаться дома", - отметил он.

Напомним, за минувшие сутки прирост заразившихся увеличился на сотню. Однако, это может объясняться тем, что накануне в стране сделали рекордное количество тестов, что отразилось на статистике.

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