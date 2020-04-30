Коронавирус Коронавирус в Украине: сколько длится выздоровление от COVID-19

2020-04-30 18:00 543
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Врачи рассказали, сколько времени проходит от заражения COVID-19 до выздоровления

Коронавирус в Украине был диагностирован у 10 406 пациентов. С начала пандемии в стране умерли 261 человек, а 1238 украинцев выздоровели. За последние сутки было зафиксировано 540 новых случаев COVID-19.

У большинства пациентов с коронавирусом длительность болезни составляет от проявления первых симптомов до полного выздоровления от 14 до 21 дня. На данный момент, по словам министра здравоохранения, количество инфицированных в Украине превышает количество тех, кто победил COVID-19. Ежедневно количество пациентов с коронавирусом увеличивается.

"В среднем течение болезни в Украине с момента ее выявления до негативного ПЦР-теста, то есть выздоровления, продолжается 18-21 день", - объяснил глава Минздрава Максим Степанов.

Как отметил министр, продолжительность болезни и ее исход зависит от состояния пациента и наличия у него сопутствующих заболеваний.

"Все умершие имели серьезные сопутствующие заболевания, в частности, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими. Это осложнило ход COVID-19 и привело к смерти", - рассказал глава Минздрава.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, чем опасен коронавирус и как не заразиться

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Что происходит с гривной - курс валют на сегодня снова удивил

2020-04-30 15:46 360

Минздрав настоятельно рекомендует оставаться дома на майские праздники

2020-04-30 14:45 255

Крупнейшие экономики мира из-за COVID-19 упали - такого в истории еще не было

2020-04-30 13:44 306

Общий вес коронавируса COVID-19, который заразил мир, составляет - 1 грамм

2020-04-30 12:16 576

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Какая украинцам нужна соцпомощь, чтобы выжить при карантине: названы суммы

2020-04-30 20:30 93

Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам

2020-04-30 20:00 135

США запускают секретный проект по ускорению разработки вакцины от COVID-19, - Bloomberg

2020-04-30 20:00 117

Украинцам раздадут до четырех тысяч помощи в мае: "деньги получат те, кто..."

2020-04-30 19:32 828
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Какая украинцам нужна соцпомощь, чтобы выжить при карантине: названы суммы 2020-04-30 20:30 93
Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам 2020-04-30 20:00 135
США запускают секретный проект по ускорению разработки вакцины от COVID-19, - Bloomberg 2020-04-30 20:00 117
Украинцам раздадут до четырех тысяч помощи в мае: "деньги получат те, кто..." 2020-04-30 19:32 828

Лента

20:30 Какая украинцам нужна соцпомощь, чтобы выжить при карантине: названы суммы
20:00 Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам
20:00 США запускают секретный проект по ускорению разработки вакцины от COVID-19, - Bloomberg
19:32 Украинцам раздадут до четырех тысяч помощи в мае: "деньги получат те, кто..."
19:30 Шмыгаль готов выпустить заробитчан из Украины, но при одном условии
19:00 Лукашенко вслед за Ким Чен Ыном загадочно пропал
18:30 Больницы оккупированного Донбасса переполнены зараженными
18:00 Коронавирус в Украине: сколько длится выздоровление от COVID-19
17:30 Исследователи по вопросам КНДР сообщили детали здоровья Ким Чен Ына
17:00 Украинцев ждут погодные "качели": синоптик дала прогноз на майские праздники