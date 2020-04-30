Коронавирус Больницы оккупированного Донбасса переполнены зараженными

2020-04-30 18:30 255

Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко заявил, что оккупационные власти скрывают реальную эпидемиологическую ситуацию и подчеркнул, что инфекционные отделения на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей переполнены больными коронавирусом COVID-19.

Как отметил Кравченко в интервью «Укринформу», оккупанты обязали медперсонал не разглашать сведения о заболеваемости коронавирусом.

«Как известно, в настоящее время количество больных коронавирусом в России превысило число инфицированных в Китае. Поэтому во время ротации российско-оккупационных войск наблюдается и существенное увеличение заболеваемости на временно оккупированных территориях Донбасса. Оккупационная администрация прогнозируемо пытается скрыть реальное состояние эпидемической ситуации», - сказал Кравченко.

Командующий ОС сообщил, что заболевания со схожими с коронавирусом симптомами регистрируются, как ОРВИ или пневмония. Также на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей наблюдается отсутствие медицинских масок, перчаток, а также противовирусных препаратов. Остро стоит проблема недостатка медицинского персонала.

Кравченко также сообщил, что при этом российское командование реализует неотложные меры по защите только относительно военнослужащих ВС РФ - все медикаменты и соответствующие средства направляются, прежде всего, на их нужды.

«В настоящее время на временно оккупированных территориях нами зафиксировано более четырехсот случаев инфицирования COVID-19, хотя по «официальным данным» оккупационных администраций учтено лишь около полутора сотен таких случаев», - сообщил Кравченко.

Такие действия «властей» по противодействию коронавирусу приводят к росту количества недовольных среди жителей оккупированных территорий. Жители неподконтрольных частей Донецкой и Луганской области все меньше доверяют сообщениям «органов государственной власти» о пандемии.

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