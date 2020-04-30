Коронавирус Лукашенко вслед за Ким Чен Ыном загадочно пропал

2020-04-30 19:00 1227

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко не появлялся на публике с субботника 25 апреля.

Как сообщили в одном из Telegram-каналов, государственное телевидение Беларуси показывает архивные видео с Лукашенко, а его канал пишет, что он занят «работой с документами».

Отмечается также, что пресс-служба президента России Бориса Ельцина ранее также объясняла его отсутствие на публике «работой с документами». В это время он проходил курс лечения или реабилитацию после операции. С тех пор фраза стала крылатой.

Недавно «работой с документами» объяснили пропажу из поля зрения общественности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он также долго не появлялся на публике, что стало поводом для слухов о его серьезной болезни или кончине.

Позже военные и разведывательные органы Южной Кореи заявили, что северокорейский Ким Чен Ын управляет страной в обычном режиме, несмотря на слухи о его проблемах со здоровьем.

Отметим, что Республика Беларусь снова открыла школы для учащихся после продолжительных каникул, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что в Беларуси ввели запрет на вывоз аппаратуры для кислородной терапии и искусственного дыхания, применяемой для лечения заразившихся коронавирусом.

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