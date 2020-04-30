Украинцам раздадут до четырех тысяч помощи в мае: "деньги получат те, кто..."

Украинцам рассказали о денежной помощи, которую выплатят до 5 мая
Разовые ежегодные выплаты получат ветераны войны и жертвы нацистских преследований. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
Всего ежегодную финансовую помощь выплатят более миллиону граждан.
В зависимости от категории размер начислений варьируется от 900 до 4120 грн. Для этого органам социальной защиты населения уже перечисли 1346,2 млн грн.
В зависимости от категории сумма начислений составит:
ветеранам войны I группы инвалидности и лицам, имеющим особые заслуги перед родиной – 4120 грн;
II группе –3640 грн;
III группе – 3160 грн;
Членам семей погибших, умерших инвалидов вследствие войны и родственникам умерших участников боевых действий, а также супругам участников войны, которые при жизни получили статус инвалида, выплатят по 900 грн.
По состоянию на 28 апреля указанные выплаты уже получили 843,1 тыс. человек.
Ранее мы рассказывали, что украинцам на карантине предусмотрены дополнительные выплаты. В частности, средства получат ФОПы первой и второй группы: на каждого ребенка до 10 лет предусматривается выплата в размере прожиточного минимума (для детей до 6 лет - 1779 гривен, для детей от 6 до 10 лет - 2218 гривен).
Более того, дополнительные выплаты получат украинцы, которые потеряли работу или не могут трудоустроиться во время карантина.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, что реально происходит в Украине и мире