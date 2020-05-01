Коронавирус Карантин в Украине: сколько еще украинцы готовы соблюдать ограничения

2020-05-01 18:31 393
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Как показали соцопросы, большинство украинцев готовы к продолжению карантина.

В ходе исследования КМИС респондентам задавали вопрос: "Сейчас невозможно предсказать, как будет расти количество больных. Возможно, правительству придется продолжать карантин. В течение какого срока вы сможете соблюдать карантинные меры?".

Так, 79% опрошенных заявили, что готовы к продлению карантина на срок до месяца, 70% - на срок до двух месяцев, 65% - на срок до трех месяцев, а 59% согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно.

При этом 15% опрошенных заявили, что не соблюдают карантин в настоящее время, в том числе 11% респондентов ответили, не соблюдают карантин, поскольку работают, а 4% - потому что считают введенные требования чрезмерными.

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Женщины несколько больше мужчин (60% против 57%) согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно, а 12% мужчин ответили, что готовы быть на карантине не более месяца (среди женщин такой ответ дали 9%). По остальным параметрам разница между полами незначительна.

Соблюдать карантин столько нужно готово большинство среди старшего поколения, молодежь в этом вопросе соглашается меньше и считает ограничения чрезмерными.

Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая, хотя сейчас говорят о послаблениях. Тем не менее, есть вероятность, что после майских праздников власть решит выждать еще минимум две недели.

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