Коронавирус Каждый пятый инфицированный коронавирусом в Киеве - медик

2020-05-01 19:34 171

По состоянию на 1 мая в украинской столице зафиксировано 1 453 подтвержденных случая Covid-19.

"Еще в 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. 11 из них - медики. Заболели: 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин от 20 до 60 лет, 2 девочки 4 и 7 лет и 3 мальчика - от 7 до 16 лет", - сообщил сегодня в своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко.

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Выздоровели за минувшие сутки 5 человек. Всего в Киеве побороли Covid-19 80 человек, 25 – умерли.

Напомним, число инфицированных коронавирусом Covid-19 в стране возросло до 10 861 человек (+455 сутки). Зафиксировано 272 летальных случаев, 1 413 пациентов выздоровели.

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