В Кабмине заявили, что ведут переговоры с ЕС по отправке заробитчан на работу

Кабинет министров Украины ведет переговоры со странами Европейского союза касательно отправки украинских заробитчан на сезонные работы. Соответствующая информация была обнародована на странице Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.
"Правительственный офис начал работу относительно переговоров с европейскими странами, которые выражают желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы", - говорится в сообщении.
Также указано, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко уже провел ряд телефонных разговоров с европейскими чиновниками, которые позволят сформировать единый эффективный механизм работы.
"Премьер-министр Украины уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами относительно организованных поездок. Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую возможность людям, которые хотят работать за рубежом", - отметил Пристайко.
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