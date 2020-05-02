Коронавирус В Кабмине заявили, что ведут переговоры с ЕС по отправке заробитчан на работу

2020-05-02 13:30 300

Кабинет министров Украины ведет переговоры со странами Европейского союза касательно отправки украинских заробитчан на сезонные работы. Соответствующая информация была обнародована на странице Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.

"Правительственный офис начал работу относительно переговоров с европейскими странами, которые выражают желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы", - говорится в сообщении.

Также указано, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко уже провел ряд телефонных разговоров с европейскими чиновниками, которые позволят сформировать единый эффективный механизм работы.

"Премьер-министр Украины уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами относительно организованных поездок. Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую ​​возможность людям, которые хотят работать за рубежом", - отметил Пристайко.

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