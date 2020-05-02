Коронавирус Ученые нашли более эффективный способ защиты от коронавируса

2020-05-02 15:00 390

Специалисты утверждают, что пластмассовые щитки более эффективно защищают лицо от коронавируса, чем медицинская маска. Об этом сообщается в исследовании группы ученых штата Айова, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA.

Отмечается, что коронавирусом можно заразится воздушно-капельным путем, а также через глаза. Ученые провели исследование, которое показало, что эффективнее работает маска или пластиковый щит.

По результатам эксперимента стало известно, что щитки достаточно эффективнее сдерживают вирус. А маски имеют короткий срок использования в отличие от щитков. Также пластик можно промыть водой и этого достаточно, чтобы убрать ненужные бактерии.

Специалисты, участвовавшие в исследованиях, также заявили, что такие щитки удобнее носить, через них проще общаться с окружающими, и они не позволяют случайно прикоснуться к своему лицу руками.

Отмечается, что пластиковые щитки можно производить по доступной цене и быстро распространять.

При этом исследователи уточнили, что эффективность щитков, когда их носит уже заболевший человек, не изучалась.

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