Коронавирус В Германии перенесли дату возобновления Бундеслиги

2020-05-02 14:00 363
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Немецкая футбольная лига может возобновить сезон в чемпионате Германии, прерванный из-за коронавируса, 15 мая. Эту дату считают наиболее реалистичной, но все зависит от решения правительства Германии.

Об этом сообщает Goal.com.

Изначально DFL была готова возобновить сезон 9 мая, но правительство отложило решение о возвращении лиги до следующей недели. Канцлер Ангела Меркель и главы федеральных земель провели в четверг встречу, где обсудили воздействие коронавируса на страну.

Глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун должен представить проект резолюции на следующем собрании, которое состоится 6 мая. Меркель отметила, что именно в этот день правительство примет четкие решения по школам, детсадам и спортивным мероприятиям.

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