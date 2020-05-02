Коронавирус Ляшко рассказал, сколько украинцев может умереть из-за отмены карантина

2020-05-03 00:02 378

Полная отмена карантина без внедрения профилактических мероприятий в Украине может привести до 140 тысяч смертей от нового коронавируса Covid-19 уже к концу 2020 года. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, ссылаясь на данные "Киевской школы экономики".

По его словам, введение карантина дало свой результат в борьбе с коронавирусом, но украинцам следует "включить терпение", чтобы выйти из карантина вовремя.

"Полная отмена карантина без внедрения обоснованных профилактических мероприятий - это 120-140 тысяч смертей до конца уже этого года. Такой вот прогноз получил от Kyiv School of Economics", - отметил санврач и показал соответствующие графики.

Ляшко также рассказал, что сейчас в Минздраве разработали условия, при которых смогут открыться салоны красоты, парикмахерские, кафе, автомойки и другие сферы услуг. Как уточнил санврач, чтобы бизнес мог подготовиться к выходу с карантина, эти требования планируют опубликовать в ближайшее время.

"Сейчас мы будем слышать очень много о влиянии карантина на экономику. Но очень мало мы услышим о возможных экономических потерях от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения. Потери, связанные с недопроизводством валового внутреннего продукта из-за выбытия человека из трудовой деятельности из-за коронавирусной болезни. Потери, связанные с оказанием медицинской помощи больным коронавирусной болезнью. И потери, связанные, непредоставлением, из-за коронавируса, медицинской помощи тем, кто в ней нуждается", - отметил Виктор Ляшко.

Напомним, в мире насчитывается 3 344 274 инфицированных Covid-19, рост за стуки составил 86 214 случаев заражения. Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 238 775 человек, увеличившись за сутки на 5 377. Полностью излечились более 1 миллиона человек.