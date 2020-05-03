Коронавирус Когда в Украине откроют парикмахерские и магазины: точная дата и важное уточнение

2020-05-03 11:30 2022

Об этом на брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, уже 17 дней подряд наблюдается контролируемая ситуация с новыми заболеваниями.

"Если говорить о количестве заболеваний каждый день, то уже 17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши противоэпидемические и карантинные мероприятия дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует очень серьезных вспышек, которые сразу отразились на способности оказывать помощь медицинской системы", - сказал Степанов.

Также глава Минздрава уверен, что в случае соблюдения рекомендаций ведомства эпидемия пойдет на спад.

Потому с 11 мая разрешат гулять в парках, откроют некоторые магазины, салоны и парикмахерские. Однако обязательными останутся маски, дезинфекция и соблюдение дистанции.

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