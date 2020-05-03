Коронавирус Коронавирус может вызвать серьезные повреждения сердца даже у здорового человека

2020-05-03 12:00 618
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Ученые выяснили, что коронавирус может вызывать серьезные осложнения на сердце.

Коронавирус в Украине был диагностирован у 10 861 человека. По данным Минздрава, за последние сутки от COVID-19 скончались 11 человек.

Как утверждают медики, все умершие от коронавируса имели сопутствующие заболевания, такие как болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение, диабет, проблемы с органами дыхания и почками.

Ученые выяснили, что новая коронавирусная инфекция может повреждать работу сердца даже у совершенно здоровых людей, у которых ранее не было сердечно-сосудистых проблем. Новое исследование показало, что COVID-19 может вызвать массовую воспалительную реакцию в организме человека, которая называется миокардит. Об этом пишет издание Science alert.

Врачи установили, что вирус поражает клетки сердца и вызывает сильное воспаление мышечной ткани (миокарда). Из-за этого сильно ухудшается проводимость в сердце и снижается способность перекачивать кров по телу. А это приводит к тому, что нарушается циркуляция кислорода в другие органы, в том числе и в легкие.

Как отмечают исследователи, причин возникновения воспалительного процесса может быть несколько:

Белок вируса в форме шипа фиксируется на рецепторе на клеточной поверхности, который называется АСЕ2. У пациентов с сердечными проблемами таких рецепторов намного больше. Именно поэтому начинается воспаление.
Организм инфицированного начинает войну с вторжением патогенных микроорганизмов, а это требует больше энергии и сил. Метаболизм начинает повышаться, а вместе с ним – температура тела. У людей с сильным иммунитетом организм справляется, с ослабленным – не хватает сил бороться с вирусом.

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