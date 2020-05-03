Коронавирус Продление карантина в Украине: глава Минздрава сделал срочное заявление, "мы предлагаем..."

2020-05-03 13:00 318

В МОЗ Украины отреагировали на указ Всемирной организации здравоохранения о продлении карантина.

Комментарий дал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Если мы посмотрим на решение ВОЗ, то они дают очень четкий сигнал: опасность находится на очень высоком уровне, поэтому мы не имеем права расслабляться и говорить, что все уже позади. Очень важно, чтобы мы и в дальнейшем придерживались советов специалистов, которые занимаются противоэпидемическими мероприятиями на основе анализа ситуации, в том числе в Украине. И мы очень тщательно прислушиваемся к этим советам, на основе этих советов мы предлагаем, какие смягчения карантинных мероприятий и в какие сроки мы будем делать", - сказал министр.

Но в то же время он подчеркнул, что ослабление правил карантина все-таки начнётся с 11 мая.

Можно будет гулять в парках, откроют некоторые магазины, салоны и парикмахерские. Обязательными останутся маски, дезинфекция и соблюдение дистанции.



Напомним, во вторник, 7 апреля, Украина получила от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендации продлить карантинные меры из-за распространения вируса.

В ВОЗ отметили, что продление карантина - это эффективное средство спасения жизней украинцев.

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