Коронавирус Продление карантина в Украине: глава Минздрава сделал срочное заявление, "мы предлагаем..."

2020-05-03 13:00 318
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В МОЗ Украины отреагировали на указ Всемирной организации здравоохранения о продлении карантина.

Комментарий дал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Если мы посмотрим на решение ВОЗ, то они дают очень четкий сигнал: опасность находится на очень высоком уровне, поэтому мы не имеем права расслабляться и говорить, что все уже позади. Очень важно, чтобы мы и в дальнейшем придерживались советов специалистов, которые занимаются противоэпидемическими мероприятиями на основе анализа ситуации, в том числе в Украине. И мы очень тщательно прислушиваемся к этим советам, на основе этих советов мы предлагаем, какие смягчения карантинных мероприятий и в какие сроки мы будем делать", - сказал министр.

Но в то же время он подчеркнул, что ослабление правил карантина все-таки начнётся с 11 мая.

Можно будет гулять в парках, откроют некоторые магазины, салоны и парикмахерские. Обязательными останутся маски, дезинфекция и соблюдение дистанции.

Напомним, во вторник, 7 апреля, Украина получила от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендации продлить карантинные меры из-за распространения вируса. 

В ВОЗ отметили, что продление карантина - это эффективное средство спасения жизней украинцев.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться и чем лечат коронавирус

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Спецрейсы вернули в Украину более полутысячи человек за сутки. Все ушли на обсервацию

2020-05-03 14:00 231

Когда в Украине откроют парикмахерские и магазины: точная дата и важное уточнение

2020-05-03 11:30 2022

В Украине почти 12 тысяч случаев COVID-19

2020-05-03 11:00 258

Ляшко рассказал, сколько украинцев может умереть из-за отмены карантина

2020-05-03 10:30 588

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Минздраве объяснили, почему употребление алкоголя не спасет от COVID-19

2020-05-03 15:00 231

Ученые США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса

2020-05-03 14:30 258

Спецрейсы вернули в Украину более полутысячи человек за сутки. Все ушли на обсервацию

2020-05-03 14:00 231

Обвал цен на квартиры не остановить: украинцам рассказали, что будет с рынком недвижимости

2020-05-03 13:30 297
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Минздраве объяснили, почему употребление алкоголя не спасет от COVID-19 2020-05-03 15:00 231
Ученые США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса 2020-05-03 14:30 258
Спецрейсы вернули в Украину более полутысячи человек за сутки. Все ушли на обсервацию 2020-05-03 14:00 231
Обвал цен на квартиры не остановить: украинцам рассказали, что будет с рынком недвижимости 2020-05-03 13:30 297

Лента

15:00 В Минздраве объяснили, почему употребление алкоголя не спасет от COVID-19
14:30 Ученые США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса
14:00 Спецрейсы вернули в Украину более полутысячи человек за сутки. Все ушли на обсервацию
13:30 Обвал цен на квартиры не остановить: украинцам рассказали, что будет с рынком недвижимости
13:00 Продление карантина в Украине: глава Минздрава сделал срочное заявление, "мы предлагаем..."
12:30 В России за сутки выявили свыше 10,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19
12:00 Коронавирус может вызвать серьезные повреждения сердца даже у здорового человека
11:30 Когда в Украине откроют парикмахерские и магазины: точная дата и важное уточнение
11:00 В Украине почти 12 тысяч случаев COVID-19
10:30 Ляшко рассказал, сколько украинцев может умереть из-за отмены карантина