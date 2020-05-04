Мир Разведка США выяснила, зачем Китай скрывал данные о коронавирусе

2020-05-04 12:43 276
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Власти КНР скрывали данные о степени опасности коронавируса, чтобы запастись медикаментами и оборудованием, сообщает Associated Press со ссылкой на данные разведки США.

В документах, на которые ссылается информационное агентство, указывается, что Пекин, якобы преуменьшая степень опасности новой инфекции, увеличил импорт и сократил экспорт предметов медицинского назначения. При этом китайские чиновники "всячески отрицали наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных".

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“Китайские власти пытались скрыть, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных”, - говорится в материале.

По данным издания, КНР почти весь январь скрывала от Всемирной организации здравоохранения информацию о заразности коронавируса, заказывая из-за рубежа маски, медицинские халаты и перчатки.
Ранее президент США Дональд Трамп опроверг сообщения ряда СМИ о том, что он был предупрежден спецслужбами об опасности COVID-19 заранее.

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