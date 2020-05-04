Коронавирус Украинцам разъяснили, на что тратятся «карантинные» миллиарды из бюджета

2020-05-04 16:30 42

22 апреля Кабинет министров Украины утвердил Порядок использования средств фонда по борьбе с коронавирусом, согласно которому те, кто борется с коронавирусом или пострадал от карантина, в частности пенсионеры и медики, получат надбавки.

Отмечается, что бюджет фонда составил почти 65 миллиардов гривен, а действовать постановление «Об утверждении Порядка использования фонда борьбы с острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями» будет в период карантина и еще в течение 30 дней после снятия ограничений.

Согласно документу средства могут быть направлены на:

финансирование борьбы и предупреждения распространения COVID-19, в том числе для закупок медикаментов.

повышение зарплат медикам и работникам, которые берут участие в противодействии распространения вируса, а также

отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения в период карантина.

дополнительные выплаты пенсионерам,

денежные выплаты семьям медиков и другим работникам, которые принимают непосредственное участие в борьбе иликвидации вирусного заболевания,

трансфер Пенсионному фонду,

помощь фондам социального страхования и обязательного социального страхования на случай безработицы на

возвратной и безвозвратной основе;

пополнение резервного фонда госбюджета.

Механизм распределения средств фонда – заявочный. То есть, чтобы получить средства из фонда на необходимые цели получатель (обладминистрация или другой орган власти) должен финансово обосновать затраты. Окончательное решение по выделению средств будет приниматься Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Первыми работу фонда должны ощутить украинские медики, в частности сотрудники тех учреждений, которые принимают больных коронавирусом. Помощь из Фонда будет выделяться не только медикам, но и их семьям в случае смерти медработника от COVID-19.

Однако фонд не ограничивается только здравоохранением, а позволяет направлять финансирование на все службы, которые в той или иной степени задействованы в борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов заверил, что в задержках выплаты медработникам набавок до 300% зарплаты виновато не правительство, а власти городов и руководство больниц.

Также сообщалось, что медработники одной из киевских больниц устроили протест из-за нищенских зарплат, которые во время пандемии коронавируса оказались меньше, чем были.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться коронавирусом